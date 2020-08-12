Конкурс АрМИ-2020 «Отличники войсковой разведки»
«Отличники войсковой разведки» - это соревнование групп войсковой разведки, который проводится в рамках АрМИ-2020.
Команды, принимающие участие в состязаниях, состоят из 12 человек: командир разведывательной группы, старший разведчик, разведчик-снайпер, разведчик-пулеметчик, разведчик-гранатометчик, разведчик-сапер, разведчик-радиотелефонист, разведчик-санитар, разведчик, механик-водитель и запасные военнослужащие - 2 человека.
Конкурс поделен на несколько этапов:
- десантирование и совершение марш-броска;
- конкурс разведчиков-специалистов;
- преодоление комплекса препятствий «Тропа разведчика»;
- стрельба;
- выход разведывательной группы в район сбора после выполнения задачи.
Для выполнения конкурсных задач в распоряжении команд попадут боевые машины пехоты БМП-2 и вертолет ALH RudrA.
Конкурс «Отличники войсковой разведки» будет проведен в городе Новосибирск.