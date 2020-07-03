Военный комитет ОДКБ уточнил планы на 2020 год с учетом коронавируса

Военный комитет ОДКБ скорректировал планы совместной деятельности и подготовки органов управления Организации на 2020 год в связи с пандемией коронавирусной инфекции. Об этом в пятницу сообщил председатель Комитета, начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов.

«С учетом складывающейся санитарно-эпидемической обстановки уточнен порядок реализации Плана совместной подготовки органов управления формирований сил и средств системы коллективной безопасности ОДКБ на 2020 год», - сообщил Герасимов.

Генштабы стран Организации также проанализировали военно-политическую обстановку в регионе, подтвердили общее понимание характера вызовов и угроз в регионе и необходимость скоординированных действий по их нейтрализации.

Участники заседания обсудили проект Плана развития военного сотрудничества государств - членов ОДКБ на 2021-2025 годы.

«Намечены пути дальнейшей проработки аспектов, связанных с международными полетами авиации вооруженных сил государств - членов ОДКБ, созданием аналитического центра, а также совершенствованием структуры и состава Коллективных авиационных сил Организации», - добавил Герасимов.

Также на заседании были определены направления развития мультисервисной сети связи, подведены итоги работы Военной академии связи им. Маршала Буденного в качестве базовой организации ОДКБ по подготовке военных связистов.

В завершение заседания генерал подчеркнул, что принятые решения поспособствуют дальнейшему укреплению системы коллективной безопасности ОДКБ и стабильности в странах Организации.