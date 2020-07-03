«Горка», «петля Нестерова», «боевой разворот»: под Рязанью началась летная программа конкурса «Авиадартс-2020»

В Рязанской области в рамках всеармейского конкурса «Авиадартс-2020» стартовала летная программа. Об этом сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

Летчикам предстояло пролететь через контрольные точки, а также выполнить комплекс фигур пилотажа, включая «вираж», «горку», «полупереворот», «косую петлю», «петлю Нестерова», «боевой разворот», в составе пар на установленных интервалах и дистанциях.

Судейская коллегия оценивает при этом точность прохождения экипажами контрольных точек по маршруту, четкость выполнения фигур пилотажа, а также выдерживание строевого порядка в воздухе.

Ранее конкурсанты сдали нормативы по физической подготовке - упражнения на скорость, ловкость, координацию и силу. Экипажи выполнили жим лежа, тройной прыжок в длину, а также прошли баскетбольный тест и вращение на стационарном колесе для проверки работы вестибулярного аппарата.

Всероссийский этап конкурса «Авиадартс-2020» будет проходить до 11 июля в Рязанской, Калужской и Брянской областях. В нем примут участие 50 экипажей оперативно-тактической, дальней, военно-транспортной и армейской авиации, прошедших предварительный отбор.