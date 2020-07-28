Военные инженеры ВВО взрывают ветхие здания в Приморском крае: видео
В Приморском крае военнослужащие инженерного полка при помощи взрыва демонтировали ветхое здание. Ранее оно относилось к инфраструктуре общевойсковой армии Восточного военного округа.
Здания начали сносить в поселке Новосысоевка. Подобные задачи также предстоит выполнить на территориях нежилых военных городков в поселке Сибирцево и городе Уссурийске.
Работы ведутся как взрывным способом, так и механическим с использованием тяжелой инженерной техники. Военнослужащие осуществляют замеры периметра каждого здания, производят расчет необходимого количества взрывчатых веществ, прокладывают детонирующие шнуры.
В общей сложности планируется демонтаж 17 объектов бывшей военной инфраструктуры. Завершить снос планируется к первой половине сентября 2020 года.