Огонь и вода: кадры боевых учений кораблей и авиации ТОФ в Японском море

В акватории Японского моря корабли Приморской флотилии разнородных сил Тихоокеанского флота, во взаимодействии с морской авиацией провели тактические противолодочные учения, в ходе которых были отработаны поиск и уничтожение подводной лодки условного неприятеля.

Корабельная поисково-ударная группа (КПУГ) в составе больших противолодочных кораблей «Адмирал Виноградов» и «Адмирал Трибуц» во взаимодействии с противолодочными самолетами Ил-38 и вертолетом Ка-27ПЛ произвела в заданном районе поиск подводной лодки «противника». С этой целью к маневрам привлекалась одна из дизельных субмарин ТОФ.

После установления контакта с подлодкой, КПУГ атаковал субмарину с комбинированным применением противолодочного оружия: ракет, торпед и глубинных бомб. БПК «Адмирал Трибуц» произвел пуск крылатой ракеты с самонаводящейся противолодочной торпедой, а БПК «Адмирал Виноградов» выполнил залп торпедами и противолодочными глубинными бомбами.

С воздуха подводная лодка была атакована противолодочным вертолетом Ка-27ПЛ, который применил по ней авиационную торпеду.