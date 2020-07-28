Истребители ЮВО провели «воздушный бой» в стратосфере

Экипажи истребителей Су-27СМ3 и Су-30М2, дислоцирующихся в Крыму и на Кубани, выполнили полеты в стратосфере. Об этом сообщил начальник отдела информационного обеспечения Черноморского флота Алексей Рулев.

«При проведении полетов летчики отработали поиск и обнаружение летательных аппаратов условного противника и ведение воздушного боя на высоте 12-15 километров», - говорится в сообщении.

Также летчики отработали вопросы аэронавигации, пилотирования по заданному маршруту, ухода от средств поражения условного противника и успешно совершили посадку на условно разрушенную полосу.

Су-27 - советский и российский многоцелевой высокоманевренный всепогодный тяжелый истребитель четвертого поколения, который поднялся в воздух в конце 1970-х годов.

Благодаря большой полезной нагрузке способен не только вести воздушный бой и перехват целей, но и эффективно наносить удары по наземным и надводным целям. Его модификации стоят на вооружении ВКС России и свыше 30 стран мира. Всего построено более 800 Су-27.

Су-30 - двухместный многоцелевой истребитель. Создан на базе учебно-боевой модификации Су-27УБ путем глубокой модернизации. Первый полет истребитель совершил в 1989 году, а в 1992 году начато его серийное производство.