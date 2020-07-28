Военные отразили нападение «диверсантов» на пути следования «Ярсов» на Урале

В Свердловской области ранним утром подразделения противодиверсионной борьбы были поднято по тревоге. По данным разведки, к позициям ракетного дивизиона «Ярс» направились боевики. Поскольку времени оставалось мало, нельзя было терять ни минуты.

Военные знали, что злоумышленников - шесть. Они заминировали участок дороги, по которой проходит маршрут боевого патрулирования. Как только первые машины показались из-за поворота, диверсанты открыли огонь.

По легенде, террористы должны были захватить колонну передвижной ракетной техники. Бандиты работали слаженно и быстро. Задача группы отражения - блокировать и ликвидировать террористов. Координировались действия военных не только по связи, но и с помощь камер с воздуха.

Одновременно с подразделением противодиверсионной борьбы прикрыть колонну готовилась и боевая машина «Тайфун-М». Она оснащена беспилотным летательным аппаратом, с помощью которого и удалось обнаружить условного противника.

Только за одну тренировку подразделения противодиверсионной борьбы отработали с десяток задач. В реальных боевых условиях их придется решать очень быстро, в течение несколько минут, и желательно, конечно, без потерь.

«В первую очередь, необходимо подавить огонь противника. Ответить огневыми средствами своими. Также выявить его основные средства. То есть, в основном это пулеметы, которые могут нанести очень высокий урон нам», - пояснил командир роты противодиверсионной борьбы Сергей Коновалов.

Подобные проверки боеготовности проводятся и днем, и ночью. Ведь такие дежурства дивизионов «Ярс» и «Тополь-М» в виде патрулирования на маршруте могут длиться от двух недель до месяца. Поэтому военнослужащие подразделений противодиверсионной борьбы, так называемый «спецназ» РВСН, должны четко знать свой маневр и быть в готовности в любое время суток отразить нападение разведывательно-диверсионной группы противника.