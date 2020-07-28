Противоминный центр ВС РФ подготовил специалистов для робота-сапера «Уран-6»

На базе Международного противоминного центра Вооруженных Сил Российской Федерации, расположенного в Подмосковье, завершилась подготовка операторов для модернизированного многофункционального робототехнического комплекса (ММРК) разминирования «Уран-6». Уже к концу года в инженерные войска планируется поставить более 20 комплексов.

В его состав входит автомобиль КамАЗ, оборудованный специальной платформой с системой «мультилифт». Конструкция платформы сокращает время подготовки комплекса к работе до четырех минут.

Обучение по специальной программе подготовки прошли более 20 военнослужащих, среди которых офицеры, сержанты, а также рядовые контрактной службы от инженерных подразделений Южного и Западного военных округов, а также воинских частей и соединений центрального подчинения. Спецкурсы длились две недели. В программе подготовки были предусмотрены теоретические и практические занятия.

Военнослужащие на специализированном полигоне отработали управление робототехническим комплексом для оборудования отвалов различными способами: бульдозерным, ротирующим хватом, а также при помощи тралового оборудования для проведения сплошной очистки местности от взрывоопасных предметов.