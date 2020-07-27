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В Подмосковье состоялось открытие всеармейского конкурса военных топографов со всей России «Надежный ориентир»

Роман Захаров
12:27 27.07.2020
Конкурсантам были представлены возможности современных образцов вооружения и военной и специальной техники Ракетных войск, в том числе новейшего универсального комплекса геодезического обеспечения.
В Подмосковье состоялось открытие всеармейского конкурса военных топографов со всей России «Надежный ориентир»
© Фото: Минобороны РФ

В подмосковном Серпухове в филиале Военной академии РВСН имени Петра Великого состоялась торжественная церемония открытия всеармейского конкурса на лучшее подразделение топографической службы Вооруженных сил Российской Федерации «Надежный ориентир».

Конкурсантам были представлены возможности современных образцов вооружения и военной и специальной техники Ракетных войск, в том числе новейшего универсального комплекса геодезического обеспечения.

На тактическом поле Серпуховского филиала академии участникам и гостям был представлен выход стартовой батареи мобильного ракетного комплекса «Тополь» на полевые позиции, организации ее охраны с отражением ДРГ, а также ее развертывания и организации маскировки.

В соревнованиях принимают участие представители видов и родов войск Вооруженных сил РФ, военных округов и команда Военно-топографического управления Генерального штаба ВС РФ. Всего - 40 участников в составе восьми команд.

«Надежный ориентир» - это состязание подразделений топографической службы по военно-прикладной и профессиональной подготовке топографических подразделений. Конкурс позволит участникам соревнований проявить себя как в командном, так и индивидуальном первенстве.

Помимо профессиональной подготовки, офицеры демонстрируют свои навыки в физической подготовке, отработке нормативов радиационной, химической и биологической защиты, а также огневой подготовке - выполнении упражнения контрольных стрельб из автомата Калашникова АК-74 и пистолета Макарова.

Один из этапов соревнований «Лучший водитель» позволит конкурсантам продемонстрировать навыки вождения автомобилей повышенной проходимости.

Кроме того, участники будут соревноваться в умении проводить топогеодезические расчеты на время, определении номенклатуры листов электронных и топографических карт, а также в огневой, физической подготовке и радиационной, химической и биологической защите.

Победители и призеры конкурса будут определены решением судейской коллегии по общему количеству баллов, набранных командами за все упражнения.

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