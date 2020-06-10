Военнослужащие ЗВО восстанавливают железнодорожный мост через реку Кола

Специалисты железнодорожных и инженерных войск Западного военного округа (ЗВО) продолжают восстанавливать железнодорожный мост через реку Кола.

С 5 июня военнослужащие уже вывезли более 21 тысячи кубических метров грунта, уплотнили основную площадку, уложили шпалы и рельсы.

Для вывоза скального грунта после подрыва на участке в Кольском районе Мурманской области задействованы полноприводные самосвалы КамАЗ и другая специальная техника железнодорожных войск.

Инженерные подразделения ЗВО продолжают бурить шурфы с помощью новейшей бурильно-ударной машины БУМ-2 и ручных гидравлических инструментов.

Всего для выполнения задачи по восстановлению железнодорожного сообщения по маршруту Санкт-Петербург – Кола – Мурманск задействованы более 100 военнослужащих и свыше 40 единиц специальной военной техники железнодорожных и инженерных войск ЗВО.

Напомним, что 1 июня при проведении ремонтных работ обрушился железнодорожный мост в Кольском районе под Мурманском. По данному мосту проходила единственная ветка, которая связывает город с остальной частью России. По факту произошедшего СК РФ возбудил уголовное дело.