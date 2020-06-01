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Генштаб ВС РФ назвал разведку США в районе Средиземного моря противоречащей договоренностям по Сирии

Андрей Аркадьев
14:55 01.06.2020
Интенсивность ведения воздушной разведки в акваториях Балтийского, Черного и в восточной части Средиземного морей увеличилась.
Генштаб ВС РФ назвал разведку США в районе Средиземного моря противоречащей договоренностям по Сирии
© Фото: tataquax, commons.wikimedia.org

Полеты американских самолетов-разведчиков в районе российских баз в Сирии противоречат договоренностям по предотвращению инцидентов в воздушном пространстве Республики, сообщили 1 июня в Генеральном штабе Вооруженных сил РФ.

«Над восточным Средиземноморьем самолеты ВМС США типа "Посейдон" систематически приближаются к российским военным базам в Хмеймиме и Тартусе», - заявил начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ Сергей Рудской на брифинге.

Для предотвращения агрессивных разведывательных действий США российская сторона была вынуждена поднимать дежурные истребители в воздух, добавил он. По словам Рудского, в апреле таких случаев было семь, а в мае – 17, то есть выросло более, чем вдвое.

Он констатировал, что США, прикрываясь надуманной угрозой «о российской агрессии», продолжают разрушать сложившуюся систему безопасности в Европе.

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