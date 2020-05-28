Россия и Турция провели 13-е патрулирование в Идлибе
Протяженность маршрута составила около 20 километров.
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Российские военные вместе с турецкими коллегами провели 13-е совместное патрулирование трассы М-4 в зоне деэскалации Идлиб в Сирии.
Колонна военной техники прошла до населенного пункта Урум-Эль-Джауз и преодолела около 20 километров, сообщили в Центре примирения враждующих сторон.
В патрулировании участвовали два БТР-82А и бронеавтомобиль «Тигр». С воздуха за движением колонны наблюдали российские беспилотники.