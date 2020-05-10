Погоны и дипломы: Новосибирское высшее военное командное училище выпустило более 180 офицеров

В Новосибирском высшем военном командном училище в день Великой Победы состоялось торжественное вручение лейтенантских погон и дипломов молодым офицерам. Этот выпуск стал 51-м по счету и прошел на строевом плацу училища.

Учебное заведение окончили более 180 офицеров, из них 27 выпускников - с отличием, а двое - получили медали «За отличное окончание вуза Министерства обороны Российской Федерации».

«Наши выпускники положили, можно сказать, начало новой традиции - посвящать свой выпуск ветеранам. Для нас этот день знаменателен еще и потому, что основателю нашего училища, генерал-майору Зибареву, ветерану Великой Отечественной войны на днях исполнилось 102 года. Он до сих пор занимается наставничеством», - рассказал Сергей Марковчин, начальник Новосибирского высшего военного командного училища.

Государственную итоговую аттестацию из-за распространения коронавируса все курсанты прошли досрочно.

Новосибирское высшее военное училище было образованно в 1967 году. В октябре 2017 года образовательному учреждению вручена грамота Верховного главнокомандующего Вооруженными силами России.