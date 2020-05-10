220 лейтенантских звезд: в ДВОКУ курсантам вручили дипломы

Впервые в истории перед курсантами-выпускниками ДВОКУ пронесли знамя родного училища с лентой ордена Жукова. Его присвоили учебному заведению в этом году. Так Верховный главнокомандующий оценил высочайшее качество подготовки офицеров Дальневосточного высшего общевойскового командного училища имени Рокоссовского.

Нынешний выпуск особенный. Ровно 80 лет назад, в 1940 году, сюда пришли первые курсанты. Спустя всего год, в июне 1941-го, они отправились на фронт. В 75-ю годовщину Победы отсюда выходят мотострелки общего профиля, а также специального (горного и арктического) и морские пехотинцы. Кроме того ДВОКУ - единственное на Дальнем Востоке место, где можно стать военным полицейским.

«Выпускники училища с достоинством несут службу на ключевых командных и штабных должностях в объединениях, соединениях, в воинских частях сухопутных войск и военно-морского флота. Они выполняют задачи в Сирии», - отметил командующий войсками ВВО Геннадий Жидко.

Еще даже не получив офицерские погоны, курсанты ДВОКУ неоднократно одерживали победы на всеармейских конкурсах «Суворовский натиск», «Снайперский рубеж» и «Морской десант», а также на международных этапах в Китае, Белоруссии и Казахстане.

«В училище поступают практически со всех регионов нашего государства. Больше всего мечтают попасть на горную подготовку, арктическую. Конкурс в училище составляет около 5 человек на место. Это позволяет набрать наиболее подготовленных абитуриентов», - рассказывает начальник ДВОКУ Владимир Грызлов.

Лейтенантские звезды засверкали сегодня на погонах 220 курсантов. Треть из них - отличники, а 17 - медалисты. Особенным этот выпуск делают пустые зрительские места. Требования эпидемической безопасности - примета времени и суровая необходимость.