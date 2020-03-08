Гвардейцы-десантники Ивановского соединения ВДВ устроили флешмоб для женщин на 8 Марта: видео

Десантники из Ивановского гвардейского соединения Воздушно-десантных войск поздравили женщин с Международным женским днем. Об этом сообщили в Департаменте информации и массовых коммуникаций Министерства обороны.

Поздравление десантников началось с фигурного построения на плацу. Взяв в руки воздушные шарики, они образовали на площадке надпись «С 8 марта». А затем, дружно проскандировав ту же самую фразу, очевидно, по команде командира, подняли шарики вверх.

Далее поздравление продолжилось в одном из торговых центров. Там гвардейцы подарили около 150 весенних букетов и 300 воздушных шариков с символикой Ивановского соединения ВДВ женщинам «города невест».

Двумя днями ранее в Иваново побывал президент РФ Владимир Путин, где встретился с представительницами общественности, также поздравил их с наступающим 8 Марта и даже получил предложение руки и сердца от одной из жительниц города.