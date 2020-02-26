Российские инспекторы посетят военный объект в Словакии

В среду, 26 февраля, российская группа инспекторов посетит военный объект вооруженных сил Словакии. Об этом сообщил начальник Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков.

«В соответствии с Венским документом 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности российская группа инспекторов планирует посещение по оценке информации военного объекта вооруженных сил Словакии», - сказал Сергей Рыжков.

Начальник Национального центра по уменьшению ядерной опасности уточнил, что такие посещения по оценке проводятся с целью проверки информации о военных силах и планах развертывания основных систем вооружения и военной техники.

Российские инспекторы посетят военный объект в месте его обычного расположения в мирное время 26 февраля в течение одного дня. По словам Рыжкова, будет организован брифинг, в рамках которого командование предоставит информацию относительно личного состава, а также основных систем вооружения и техники.