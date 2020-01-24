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Для участников парада Победы сшили новую форму

Роман Закурдаев
Андрей Аркадьев
18:52 24.01.2020
Участников шествия в Москве оденут в форму, сшитую в Петербурге.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

На старейшем ткацком предприятии Санкт-Петербурга заканчивают шить военную форму для участников парада в честь 75-летия Великой Победы.

Работницы фабрики производят разную одежду: современную и времен Великой Отечественной войны. Комплекты шьют на самом современном оборудовании. На швейных машинах точность гарантируют лазерные метки.

Швея Галина Ульянова трудится на предприятии давно и признается, что от работы получает огромное удовольствие.

«Такое доверие, сами понимаете. Когда мы смотрим на парадах, как идут военные в нашей форме, генералы, адмиралы, солдатики наши и курсанты, за сердце берет», - признается Ульянова.

Один комплект парадной формы, как конструктор, собирается из множества фрагментов. Брюки состоят из более десяти разных элементов. Из огромного куска ткани они появляются нажатием всего нескольких кнопок.

«Мы доверяем больше автоматизированному раскрою, потому что это не только увеличивает количество раскроенных изделий, но и увеличивает точность края», - сказала начальник производственной службы Людмила Рестик.

Полностью выполнить заказ Министерства обороны РФ на фабрике рассчитывают уже в течение февраля. Далее комплекты парадной формы отправят в войска на примерку.

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