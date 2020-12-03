Огонь из всех орудий: на полигонах Поволжья начались масштабные учения ЦВО
В маневрах задействованы больше десяти тысяч человек.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Залпом из всех орудий начинают практические занятия на полигонах Поволжья военнослужащие Центрального военного округа.
В масштабных учениях задействованы больше десяти тысяч человек в четырех регионах - в том числе недавние новобранцы осеннего призыва, а также много военной техники.
Мотострелковые, артиллерийские, танковые, ракетные, инженерные, разведывательные подразделения ведут огонь из автоматов, минометов и других орудий.