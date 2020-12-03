Огонь из всех орудий: на полигонах Поволжья начались масштабные учения ЦВО

Залпом из всех орудий начинают практические занятия на полигонах Поволжья военнослужащие Центрального военного округа.

В масштабных учениях задействованы больше десяти тысяч человек в четырех регионах - в том числе недавние новобранцы осеннего призыва, а также много военной техники.

Мотострелковые, артиллерийские, танковые, ракетные, инженерные, разведывательные подразделения ведут огонь из автоматов, минометов и других орудий.