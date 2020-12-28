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Российские военные инструкторы в Сирии организовали подготовительный лагерь

Алексей Алексеев
06:34 28.12.2020
Учебный полигон оборудован всего в шести километрах от зоны деэскалации Идлиб.
© Видео: ТРК Звезда © Фото: ТРК Звезда

Российские военнослужащие в Идлибе делятся опытом с сирийскими военными, которые несут службу на передовой в районе поселка Маар-Шурин. Чтобы сохранить безопасность нужно постоянно совершенствоваться и в этом вопросе наши специалисты всегда готовы помочь.

Зенитные установки, танки, укрепленные позиции, не на каждом участке фронта можно найти такое сосредоточение техники и войск, как на этом тренировочном полигоне. Отсюда всего шесть километров до идлибской зоны деэскалации, последнего оплота боевиков в Сирии.

Сирийские минометчики стараются поразить мишень, имитирующую командный пункт. За их работой следят российские специалисты. Подсказывают, направляют. Их внимательно слушают. Эти навыки могут пригодиться в любой момент.

«Привлечение военнослужащих сирийской армии в непосредственной близости к переднему краю, помогает им мобилизоваться при выполнении поставленных задач и позволяет нам без отрыва от переднего края тренировать и повышать их боевые способности», - рассказал военнослужащий ВС РФ Дмитрий Шалаин.

Каждый из 500 человек этого сирийского подразделения не выбирал себе судьбу военного. Взять в руки оружие заставила война и сейчас эти бывшие врачи, инженеры и учителя уже ветераны, воевавшие на многих фронтах. Боевого духа добровольцам не занимать, остается отточить технику.  

«Мы стараемся поднимать свою квалификацию с помощью наших русских друзей. Все наши пушки - русские, и именно российские специалисты научили нас, как лучше работать с этой техникой. Мы получили очень большой опыт», - отметил старший лейтенант Али Исмаэль.

Бой в городе - одно из основных направлений подготовки. Война в Сирии показала, что в таких условиях выучка солдат часто играет решающее значение. Как проводить разведку, корректировать огонь и занимать позицию, когда враг на соседней улице или в другом подъезде дома, учат наши инструкторы.

«Ежедневно проводятся  занятия в составе батальонов и рот, которые входят в бригаду. Они проводятся в сотрудничестве с российскими военными советниками, и если раньше уровень подготовки солдат был удовлетворительным , то на данный момент он очень хороший», - уверен  командир 3-й добровольческой штурмовой бригады, бригадный генерал Акрам Али Бакур.

А это уже отработка действий снайпера. Российские инструкторы учат главному выбор позиции, маскировки и точная стрельба. Один выстрел, одна цель и смена позиции. 

Беспилотник взлетает с наблюдательного поста российской военной полиции, неподалеку от полигона. Наши военные не только помогают оттачивать боевое мастерство сирийским коллегам, но и наблюдают за соблюдением режима прекращения огня. Провокаций со стороны боевиков хватает, но к ним готовы.

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