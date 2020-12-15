Первые 500 добровольцев танковой армии ЗВО получили первый компонент вакцины от COVID-19

Гвардейская танковая армия Западного военного округа завершила начальный этап вакцинации от коронавируса. В нем участвовали около полутысячи добровольцев.

Первыми вакцину получили военные медики, работающие с коронавирусными больными, несущие боевое дежурство, командный состав. А также дежурные силы соединений и воинских частей танкового объединения ЗВО в Москве и Московской области.

Второй компонент вакцины танкисты получат до 30 декабря. Всего в ЗВО доставлено более трех тысяч доз.

Напомним, что 27 ноября министр обороны России, генерал армии Сергей Шойгу сообщил, что стартовала вакцинация личного состава Вооруженных сил против новой коронавирусной инфекции. Всего в ее ходе планируется вакцинировать более 400 тысяч человек.