Экипаж новейшего противоминного корабля «Яков Баляев» направлен на обучение в Петербург

В Санкт-Петербург направлен на учения новейший корабль противоминной обороны «Яков Баляев». В соединении кораблей охраны водного района Войск и сил на Северо-востоке России был специально сформирован экипаж. Личный состав в учебном центре ВМФ изучит принципы построения корабля нового проекта и основы эксплуатации по базовым специальностям.

Экипаж будет проходить обучение на специальной тренажерной базе, состоящей из корабельных узлов и механизмов, на которых личный состав сможет отработать действия в составе боевых расчетов.

Экипажу представит сдать нормативы на допуск к управлению кораблем, после чего моряки приступят к его приему и проведению швартовых и ходовых испытаний. Планируется, что новый тральщик поступит в соединение кораблей охраны водного района.

Новейший корабль противоминной обороны «Яков Баляев» имеет корпус, изготовленный из монолитного стеклопластика, и предназначен для борьбы со всеми видами современными мин. Имеет водоизмещение 890 т, длину - 62 м, ширину - 10 м. Тральщик оснащен новейшими гидроакустическими станциями, которые размещаются на самом корабле и на телеуправляемых автономных подводных аппаратах, и обладает автоматизированной системой управления противоминными действиями.