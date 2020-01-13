Центральный военный оркестр Минобороны РФ выступил на концерте «Звезды Фестиваля "Спасская башня"»
Вечером в понедельник, 13 января, в Концертном зале «Зарядье» прошел концерт «Звезды Фестиваля “Спасская башня”». Организатором мероприятия стала Дирекция Фестиваля «Спасская башня» при поддержке Министерства обороны РФ и Департамента культуры Москвы.
Уникальную концертную программу представил постоянный и основной участник фестиваля Центральный военный оркестр Минобороны под управлением начальника Военно-оркестровой службы Вооруженных сил РФ - главного военного дирижера, заслуженного артиста России генерал-майора Тимофея Маякина.
Совместно с оркестром в выступлении принял участие музыкант с мировым именем, один из лучших солистов-трубачей, лауреат международных конкурсов Йенс Линдеманн.
В ходе мероприятия прозвучали различные произведения: как мировой классической музыки, так и известные композиции из кинофильмов.