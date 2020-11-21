Медцентр Минобороны в Североморске начали оснащать оборудованием

В многофункциональный медицинский центр возводимый Минобороны России в городе Североморске Мурманской области начали поставлять необходимое медицинское оборудование и технику.

Всего будет поставлено около трех тысяч единиц медтехники и различных предметов медицинского назначения, в том числе компьютерный томограф, аппараты УЗИ, оборудование для анестезиологии и эндоскопии и многое другое.

Строительство многофункционального медицинского центра на 100 койко-мест в Североморске ведется по поручению президента России Владимира Путина. Проинспектировать ход выполнения строительных работ в регион прибыл заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов.

Здание выполнено с применением монолитных армированных стен. Необходимость усиления стен обусловлена размещением в данном медицинском центре специализированного отделения радиологии, в других построенных медцентрах такого отделения нет.

В составе нового медучреждения будут развернуты приемное и инфекционные отделения, лабораторное отделение с кабинетами иммуно-ферментного и химико-токсилогического анализа, эндоскопический кабинет, рентгендиагностики и ультразвуковой диагностики.

К настоящему времени завершено устройство монолитного каркаса здания и кровли, монтаж оконных блоков и внутренних инженерных сетей, остекления витражей главного корпуса. Осуществляется внутренняя чистовая отделка, монтаж системы вентиляции и медицинских газов и благоустройство территории.

На объекте задействовано более тысячи человек и 70 единиц спецтехники. Работы ведутся в круглосуточном режиме посменно. Всего, за полгода, по поручению президента России Минобороны построены 16 многопрофильных медицинских центров на базе военных госпиталей в 15 регионах страны.