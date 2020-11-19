По решению Шойгу в российском центре гуманитарного реагирования в Карабахе созданы еще 5 центров

По указанию министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу, в составе Межведомственного центра гуманитарного реагирования (центры координации гуманитарного реагирования: «Север» и «Юг», сводный отряд МЧС России) в Нагорном Карабахе дополнительно сформированы пять центров. Об этом сообщает Минобороны России.

Созданы центры гуманитарного разминирования, примирения враждующих сторон (в том числе отдел психологической работы, теле- и радиовещательные станции, редакция газеты «Вестник миротворца»), транспортного обеспечения, медицинского обеспечения, торгово-бытового обеспечения.

Организационное ядро Межведомственного центра гуманитарного реагирования 19 ноября 2020 года самолетами военно-транспортной авиации доставлено в Нагорный Карабах и с 20 ноября 2020 года приступит к выполнению первоочередных мероприятий.