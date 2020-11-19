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По решению Шойгу в российском центре гуманитарного реагирования в Карабахе созданы еще 5 центров

Андрей Аркадьев
16:56 19.11.2020
Созданы центры гуманитарного разминирования, примирения враждующих сторон, транспортного обеспечения, медицинского обеспечения,  торгово-бытового обеспечения.
По решению Шойгу в российском центре гуманитарного реагирования в Карабахе созданы еще 5 центров
© Фото: Минобороны России

По указанию министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу, в составе Межведомственного центра гуманитарного реагирования (центры координации гуманитарного реагирования: «Север» и «Юг», сводный отряд МЧС России) в Нагорном Карабахе дополнительно сформированы пять центров. Об этом сообщает Минобороны России.

Созданы центры гуманитарного разминирования, примирения враждующих сторон (в том числе отдел психологической работы, теле- и радиовещательные станции, редакция газеты «Вестник миротворца»),  транспортного обеспечения, медицинского обеспечения,  торгово-бытового обеспечения.

Организационное ядро Межведомственного центра гуманитарного реагирования 19 ноября 2020 года самолетами военно-транспортной авиации доставлено в Нагорный Карабах и с 20 ноября 2020 года приступит к выполнению первоочередных мероприятий.

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