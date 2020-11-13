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Шойгу сообщил о переброске более 1 100 миротворцев в Карабах

Андрей Аркадьев
17:36 13.11.2020
За трое суток совершено 73 самолето-рейса, перевезено 1 103 военнослужащих, 168 единиц техники.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Министерство обороны РФ, РИА Новости

В Нагорный Карабах уже переброшено более 1 100 российских миротворцев из 1 960, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу во время видеоконференции с президентом РФ Владимиром Путиным.

«За трое суток совершено 73 самолето-рейса, перевезено 1 103 военнослужащих, 168 единиц техники», - сказал глава российского военного ведомства.

Напомним, 9 ноября между Арменией, Азербайджаном и Россией было подписано заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Для контроля за прекращением огня в зоне нагорно-карабахского конфликта развертывается российский миротворческий контингент.

С 10 ноября самолеты Ил-76 и Ан-124 доставляют в Армению военнослужащих, а также военную технику - бронетранспортеры, грузовые автомобили и средства материально-технического обеспечения.

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