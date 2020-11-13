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Шойгу сообщил о планах МО разместить в субботу еще восемь постов миротворцев в Карабахе

Андрей Аркадьев
17:32 13.11.2020
По словам министра, в регион уже переброшено более 1 100 миротворцев из 1960.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: пресс-служба президента РФ

Россия в субботу разместит в Нагорном Карабахе еще восемь постов миротворцев, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу во время видеосовещания с президентом РФ Владимиром Путиным.

«Сегодня мы завершаем развертывание наблюдательных постов в зоне ответственности "Юг". Еще одно подразделение миротворцев будет дислоцироваться на севере Нагорного Карабаха. Завтра планируется размещение еще восьми постов в данной зоне», - сказал он.

По словам министра, с каждым днем нарастает проблема, связанная с транспортировкой и возвращением беженцев. Шойгу отметил, что в регион уже переброшено более 1 100 миротворцев из 1 960.

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