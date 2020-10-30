За прошедшую неделю у границ РФ вели разведку 38 летательных аппаратов

В Министерстве обороны РФ сообщили о летательных аппаратах, которые вели разведку вдоль границ страны. Российские РЛС зафиксировали 33 самолета-разведчика и 5 беспилотных летательных аппаратов.

Иностранные разведчики сопровождались российскими РЛС из состава дежурных по ПВО сил с целью недопущения нарушения государственной границы Российской Федерации. Для предотвращения нарушения государственной границы России был совершен один подъем истребителя.

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Ранее сообщалось, что воздушную разведку вдоль границ России вели 26 самолетов и три БПЛА.