За прошедшую неделю у границ РФ вели разведку 38 летательных аппаратов
Нарушений воздушного пространства допущено не было.
© Фото: Минобороны России
В Министерстве обороны РФ сообщили о летательных аппаратах, которые вели разведку вдоль границ страны. Российские РЛС зафиксировали 33 самолета-разведчика и 5 беспилотных летательных аппаратов.
Иностранные разведчики сопровождались российскими РЛС из состава дежурных по ПВО сил с целью недопущения нарушения государственной границы Российской Федерации. Для предотвращения нарушения государственной границы России был совершен один подъем истребителя.
Ранее сообщалось, что воздушную разведку вдоль границ России вели 26 самолетов и три БПЛА.