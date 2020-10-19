Специалисты из Франции совершат наблюдательный полет над Россией

С 19 по 23 октября наблюдатели из Франции в рамках реализации Международного договора по открытому небу совершат наблюдательный полет над территорией России.

Самолет наблюдения С-130Н выполнит полет с аэродрома Кубинка. Об этом сообщил начальник Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков.

«В ходе выполнения полета по согласованному маршруту российские специалисты на борту самолета наблюдения будут контролировать строгое соблюдение согласованных параметров полета и применения предусмотренной Договором аппаратуры наблюдения», - уточнил Рыжков.

Самолет С-130Н не предназначен для применения какого-либо оружия. Самолет и установленная на нем аппаратура наблюдения прошли международное освидетельствование.