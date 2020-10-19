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Ми-35, Ми-8 и Ми-28 в небе: экипажи вертолетов уничтожили технику «противника» в Ленобласти

Андрей Аркадьев
11:03 19.10.2020
Боевые стрельбы велись с применением автоматических пушек и неуправляемых ракет.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Над полигоном в Ленинградской области прошли учения с участием транспортно-боевых вертолетов Ми-35, многоцелевых Ми-8 и легендарных ударных «Ночных охотников» Ми-28. Боевые стрельбы велись с применением автоматических пушек и неуправляемых ракет.

Чтобы скрытно приблизиться к цели, летчики держались на небольшой высоте - до 30 метров, наземные силы ПВО условного противника обманывали с помощью ложных целей - выпускали тепловые ловушки. С воздуха экипажи уничтожили мишени боевой техники и инженерных укреплений.

Ми-35 - многоцелевой ударный вертолет, «летающая боевая машина пехоты», модернизированный вариант Ми-24. Предназначен для уничтожения бронетанковой техники, огневой поддержки подразделений Сухопутных войск, а также для перевозки грузов в кабине и на внешней подвеске.

Главная задача вертолета Ми-28 - уничтожение танков и живой силы противника. Они также способны работать по наземным целям, вести разведку и патрулирование местности.

Основное оружие - ракеты «Атака». Дальность действия этих ракет - шесть километров. Вероятность попадания в цель типа «танк» на дальности от 3 000 до 6 000 м - 0,7…0,8. Ракеты способны пробивать броню толщиной не менее 800 мм по нормали (за динамической защитой), боевая часть - до шести килограммов.

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