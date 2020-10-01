Российские миротворцы устроили показ боевых возможностей на полигоне под Самарой

В ходе учений на Рощинском полигоне единственное в Сухопутных войсках России миротворческое соединение устроило зрелищный показ боевых возможностей при отражении атаки на блокпост и гуманитарную колонну.

Согласно замыслу практических действий, расчеты беспилотных комплексов «Орлан-10» выявили передвижение условного противника в зоне проведения миротворческой операции. Противник провел нападение на колонну с гуманитарным грузом и на блокпост, проводящий досмотр транспорта, проезжающего в населенный пункт. Военнослужащие под прикрытием БТР-82А блокировали и ликвидировали группы незаконных вооруженных формирований.

Помимо этого, были отработаны вопросы инженерной разведки дорог и уничтожения не извлекаемых фугасов взрывным способом на пути движения колонн.

Всего в учениях в Самарской области приняли участие более 700 военнослужащих и около 80 единиц военной и специальной техники.

Миротворческое соединение было сформировано 1 февраля 2005 года в составе 2-й Гвардейской общевойсковой армии Центрального военного округа.

Соединение полностью укомплектовано военнослужащими по контракту, оснащено современными образцами вооружения: бронетранспортерами БТР-82А, комплексами разведки, управления и связи «Стрелец», спутниковыми навигаторами ГЛОНАСС «Перунит-Б», «Грот-М», беспилотными летательными аппаратами «Орлан-10», «Леер-3» и «Тахион-3».