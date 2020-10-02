За неделю разведку у границ России вели 52 самолета
Нарушения воздушного пространства РФ допущено не было.
© Фото: Минобороны России
Воздушную разведку вдоль российских границ на минувшей неделе вели 52 самолета-разведчика и 9 БПЛА. Эти данные опубликованы в инфографике Минобороны в газете «Красная Звезда».
Иностранные разведчики сопровождались российскими РЛС. Из состава дежурных по ПВО сил с целью недопущения нарушения Госграницы РФ было совершено два подъема истребителей.
Нарушения воздушного пространства России допущено не было.