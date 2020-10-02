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За неделю разведку у границ России вели 52 самолета

Лина Давыдова
00:00 02.10.2020
Нарушения воздушного пространства РФ допущено не было.
За неделю разведку у границ России вели 52 самолета
© Фото: Минобороны России

Воздушную разведку вдоль российских границ на минувшей неделе вели 52 самолета-разведчика и 9 БПЛА. Эти данные опубликованы в инфографике Минобороны в газете «Красная Звезда».

Иностранные разведчики сопровождались российскими РЛС. Из состава дежурных по ПВО сил с целью недопущения нарушения Госграницы РФ было совершено два подъема истребителей.

Нарушения воздушного пространства России допущено не было.

© ТРК «Звезда»
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