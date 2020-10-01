Цаликов, Евкуров и Салюков возложили венки к Могиле Неизвестного Солдата в День Сухопутных войск

Сегодня по случаю Дня Сухопутных войск, отмечающих 470-летие со дня образования первый заместитель министра обороны РФ Руслан Цаликов, заместитель министра обороны РФ генерал-лейтенант Юнус-Бек Евкуров и главнокомандующий Сухопутными войсками генерал армии Олег Салюков возложили венки к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду.

Также на Манежной площади состоялось возложение венков и цветов к памятнику легендарному Маршалу Советского Союза Георгию Константиновичу Жукову — первому главнокомандующему Сухопутными войсками.

В памятной церемонии также приняли участие генералы и офицеры Главного командования Сухопутных войск, представители генеральной военной инспекции Министерства обороны РФ, ветераны Великой Отечественной войны и Вооруженных Сил России.