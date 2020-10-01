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Подведены итоги работы комиссии МО по инновационным проектам и технологиям

Андрей Аркадьев
11:42 01.10.2020
Начальник ГУНИД МО РФ генерал-майор Андрей Гончаров подвел итоги работы Комиссии Министерства обороны РФ по инновационным проектам и технологиям в III квартале 2020 года.
Подведены итоги работы комиссии МО по инновационным проектам и технологиям
© Фото: Минобороны России

Комиссия Министерства обороны РФ по инновационным проектам и технологиям стала действенным инструментом при отборе для дальнейшей реализации предлагаемых предприятиями и организациями промышленности инициативных разработок.

Итоги работы комиссии подвел начальник Главного управления научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий (инновационных исследований) Министерства обороны РФ генерал-майор Андрей Гончаров, сообщает пресс-служба военного ведомства.

«Представленные инновационные разработки являются зримым примером использования потенциала Комиссии по реализации в интересах Минобороны России передовых технических решений и инновационных технологий военного и двойного назначения с использованием научно-технического задела предприятий и организаций, ведущих инициативные разработки вне рамок государственного оборонного заказа», - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что сейчас приобретает свою значимость проведение военно-технических экспериментов по отработке перспективных технологий, а также подтверждению характеристик перспективных образцов военной и специальной техники, разработанных организациями в инициативном порядке.

«Одной из основных площадок по проведению военно-технических экспериментов, и разработке предложений по реализации инновационных проектов и прорывных технологий стал Военный инновационный технополис "Эра"», - отметили в пресс-службе.

Главное управление научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий (инновационных исследований) Минобороны России как центральный орган военного управления в сфере инноваций проводит активную работу по упрощению механизмов внедрения передовых разработок, выполняемых в инициативном порядке.

© Минобороны России
© Минобороны России
© Минобороны России
© Минобороны России
© Минобороны России
© Минобороны России
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