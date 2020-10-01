В храме Преображения Господня прошло богослужение в честь Дня Сухопутных войск
На молебне присутствовали офицеры главного командования Сухопутных войск и слушатели ВУНЦ СВ «ОА ВС РФ».
© Фото: hram-preobrajeniya.ru
В храме Преображения Господня на Преображенской площади города Москвы - Главном храме Сухопутных войск проведено богослужение в ознаименовании 470-й годовщины со дня образования Сухопутных войск.
На молебне и торжественной литургии присутствовали офицеры главного командования Сухопутных войск и слушатели Военного учебно-научного центра Сухопутных войск «Общевойсковая академия Вооруженных Сил Российской Федерации».
По окончанию службы генералы и офицеры провели воинский ритуал возложение корзин с цветами к памятнику «Воинам Преображенского полка».