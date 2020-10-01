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Путин отметил роль Сухопутных войск в укреплении обороноспособности РФ

Андрей Аркадьев
10:23 01.10.2020
Сегодня этим войскам исполняется 470 лет.
Путин отметил роль Сухопутных войск в укреплении обороноспособности РФ
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Президент РФ Владимир Путин поздравил личный состав и ветеранов Сухопутных войск России с профессиональным праздником. Глава государства отметил их роль в укреплении обороноспособности страны. Текст телеграммы опубликован на сайте Кремля.

Российский лидер отметил, что военнослужащие достойно решают поставленные задачи, приумножают ратные, патриотические традиции предшественников и хранят верность долгу, Родине и народу.

Сегодня самому многочисленному виду Вооруженных сил России исполнилось 470 лет. Боеготовность военнослужащие поддерживают ежедневно - даже в свой праздник. Под Самарой военнослужащие единственного в Сухопутных войсках миротворческого соединения оттачивают свои навыки в рамках учебной операции.

Поздравления в День Сухопутных войск принимают танкисты, мотострелки, ракетчики и артиллеристы. А еще военные инженеры, связисты, бойцы ПВО и химзащиты.  Всех причастных к празднику поздравил главнокомандующий Сухопутными войсками, генерал армии Олег Салюков. 

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