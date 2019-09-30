Главную икону Вооруженных сил РФ «Спас Нерукотворный» перевезут из Оренбурга в Абакан

Главную икону Вооруженных сил РФ «Спас Нерукотворный» сегодня перевезут из Оренбурга в Абакан.

Святыню сопровождает ковчег с частицами мощей апостолов Петра и Андрея, святителя Николая Чудотворца, святых великомучеников Пантелеимона Целителя и Георгия Победоносца, великомученицы Варвары, преподобного Сергия Радонежского и святого праведного Феодора Ушакова.

За восемь дней, когда «Спас Нерукотворный» был выставлен в Никольском кафедральном соборе, иконе поклонились более 35 тысяч человек. Среди них - около семи тысяч военнослужащих Оренбургского гарнизона и членов их семей, а также воспитанники первого президентского кадетского училища.

На своем пути икона побывает в 120 городах, а завершит его 9 мая, в 75-ю годовщину Великой Победы, в Главном храме Вооруженных Сил в парке «Патриот». В общей сложности «Спас Нерукотворный» преодолеет более 57 тысяч километров.

Святыня уже побывала в Севастополе, Челябинской, Свердловской и Самарской областях, а также на российских военных базах в Киргизии и Таджикистане.

Главный храм Российской армии возводится на добровольные пожертвования и будет открыт в 2020 году в военно-патриотическом парке «Патриот».