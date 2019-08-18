Шойгу назвал полеты Ту-160 на Чукотку плановой работой

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что полеты стратегических бомбардировщиков Ту-160 на Чукотку являются обычной плановой работой, а не попыткой что-то показать США. По словам главы Минобороны, в данном случае речь идет исключительно о восстановлении уже проводимой ранее работы.

«Наша стратегическая и дальняя авиация начала летать туда, куда она летала когда-то. Мы начали выполнять плановые полеты», - заявил Шойгу.

Министр подчеркнул, что полеты Ту-160 не составляют тайны, и американская сторона о них осведомлена. Шойгу заявил, что это «естественно и понятно».

«Ну как вы себе это представляете – задирать соседа стратегическими бомбардировщиками, ракетоносцами фактически?», - сказал он в интервью телеканалу «Россия-24».

Ранее экипажи двух стратегических ракетоносцев Ту-160 в ходе летно-тактических учений дальней авиации выполнили перелет из Чукотского автономного округа в Саратовскую область, преодолев более восьми тысяч километров. Маршрут перелета проходил над акваторией Северного Ледовитого океана, Восточно-Сибирского и Карского морей в пределах границ Российской Федерации.