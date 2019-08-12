В Минобороны Азербайджана похвалили своих танкистов после победы над Китаем в конкурсе «Танковый биатлон»

Азербайджанские танкисты очень старательны и относятся к своим обязанностям ответственно. Об этом заявил начальник отдела по связям с общественностью и культурно-массовой работе Министерства обороны Азербайджанской Республики Эхтибар Алиев, комментируя итоги первого полуфинала «Танкового биатлона», в котором Азербайджан сенсационно обошел Китай.

«Азербайджанская команда готовилась в течение года. При этом мы не первый раз участвуем в конкурсе "Танковый биатлон". Экипажи наши старательны, они относятся к своим обязанностям очень ответственно, и поэтому мы показываем хорошие результаты… Мы хотим, чтобы Азербайджан был в первой тройке. В 2017 и в 2018 годах Азербайджан занимал пятые места», - сказал Алиев в беседе со «Звездой».

В субботу, 10 августа, первый полуфинал «Танкового биатлона» завершился сенсацией: китайцы, явные фавориты этой гонки, уступили и Казахстану, и Азербайджану.

У танкистов из Поднебесной сразу не заладилась стрельба, и даже успешные действия последнего, третьего экипажа не помогли исправить ситуацию. Итог эстафеты для Китая - 13 непораженных мишеней и время больше двух часов. Сербам также не повезло: замена танка и частые промахи отбросили команду на четвертую позицию.

«Танковый биатлон» проходит на подмосковном полигоне Алабино с 3 по 17 августа, в нем участвуют 25 стран. Танковые экипажи состязаются в дисциплинах, которые схожи с обычным биатлоном. Все военные в своих подразделениях участвуют в гонках со стрельбой, преодолении водных препятствий и демонстрации нормативных показателей в боевой подготовке.

Подробно с правилами «Танкового биатлона» можно ознакомиться на нашем сайте, а посмотреть трансляцию - на tvzvezda.ru и в приложении «Звезды» на Smart TV.