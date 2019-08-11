«Танковый биатлон»: подведены итоги первого полуфинала конкурса

На полигоне Алабино 10 августа прошел первый заезд четверки команд первого дивизиона. В нем приняли участие сборные Азербайджана, Казахстана, Китая и Сербии. Несмотря на дождливую и ветреную погоду, трибуны полигона заполнили многочисленные болельщики, переживающие за исход выступления команд.

«Мнения зрителей были различными. Но большинство отдавало предпочтение китайской и казахстанской сборным. Их предположения оправдались лишь наполовину», - отметили в Минобороны России.

Ход гонки внес существенные коррективы в распределение мест. Уверенную победу с итоговым временем 1 час 49 минут 58 секунд в заезде одержала команда Казахстана, поразив при этом 12 мишеней из 24. Выиграть казахстанской команде помогли уверенные действия механиков-водителей. Они поддерживали высокую скорость на протяжении всей дистанции, уверенно преодолевая препятствия.

Сенсацией дня стало второе место сборной Азербайджана. Эта сборная уверенно выступила в стрельбе из штатного вооружения, поразив 16 мишеней из 24. Результат азербайджанской сборной 1 час 55 минут 18 секунд.

Третье место в заезде заняли китайские танкисты с результатом 2 часа 1 минута 21 секунда. Не смотря на 16 пораженных мишеней, скоростные показатели китайских танкистов были ниже, чем у сборных Казахстана и Азербайджана. Дважды китайские экипажи допускали ошибки, уводя боевую машину в кювет.

Сербские танкисты не справились со стрельбой. Они поразили только 6 мишеней. Многочисленные штрафные круги привели к столь значительному отставанию от других выступающих команд. Время сербской сборной 2 часа 41 минута 5 секунд.

Окончательный состав финальной эстафеты определится 12 августа. В этот день состоится второй заезд I дивизиона. В нем примет участие российская сборная. Ее соперниками по заезду стали сборные Белоруссии, Монголии и Венесуэлы.

11 августа на полигоне Алабино вступят в борьбу экипажи II дивизиона. В первом заезде выступят команды Мьянмы, Уганды, Вьетнама и Таджикистана. Начало заезда в 11.00 часов московского времени.