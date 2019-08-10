Высокая подготовка: сборной России вручили главный приз «Военного ралли»

Сборная России одержала победу в конкурсе Армейских международных игр «Военное ралли». Церемония награждения и закрытия соревнований прошла в центре Кызыла.

Кубок и главный приз победителям вручил замглавы Минобороны России Дмитрий Булгаков. Он отметил, что все команды показали высокий уровень подготовки и отличные результаты.

В состязаниях принимали участие военные из Узбекистана и, впервые, из Белоруссии и Сербии. Но самыми серьезными соперниками стали военнослужащие из Китая. Наиболее острая борьба развернулась на последнем - четвертом - этапе соревнований. В марафоне на 210 километров участвовали по четыре экипажа от каждой сборной.

Российские водители показали лучшее время. Главных конкурентов - команду из Китая - россияне обошли на 40 секунд.