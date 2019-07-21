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Российские военные провели две гуманитарные акции в Сирии

Наталья Вальханская
22:04 21.07.2019
Всего с начала процесса урегулирования российским Центром по примирению враждующих сторон проведено 2 167 гуманитарных акций.
Российские военные провели две гуманитарные акции в Сирии
© Фото: ТРК Звезда

В Сирийской Арабской Республике продолжается работа, направленная на невоенное разрешение конфликта и оказание всесторонней помощи сирийским гражданам в восстановлении мирной жизни, сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике генерал-майор Алексей Бакин.

«За прошедшие сутки представителями российского Центра по примирению враждующих сторон проведено две гуманитарных акции в населенных пунктах Камва-Карзбиль провинции Латакия и Хшам провинции Дейр-Эз-Зор», - заявил Бакин.

Всего с начала процесса урегулирования российским Центром по примирению враждующих сторон проведено 2 167 гуманитарных акций. Общий вес гуманитарного груза составил 3 493,5 тонны.

Продолжается возвращение беженцев в места проживания до начала боевых действий. Представителями российского Центра по примирению враждующих сторон обеспечивается работа десяти пунктов пропуска.

Продолжается оказание содействия в восстановлении инфраструктуры и создании условий для возвращения беженцев. По состоянию на сегодняшний день восстановлено 32 036 жилых домов, 877 образовательных и 184 медицинских учреждения. Отремонтировано 1 072,8 км автомобильных дорог.

Несмотря на установленный режим прекращения боевых действий, продолжаются нарушения со стороны незаконных вооруженных формирований, действующих на территории Идлибской зоны деэскалации.

«В течение суток боевики совершили обстрелы населенных пунктов Кальят-Марза провинции Латакия, Кафер-Нбуда, Кара-Джурн и Джалама провинции Хама, а также районы Академии Асада  и Маканис-Эд-Дувайри города Алеппо», - отметил генерал-майор.

Российский Центр по примирению враждующих сторон призывает командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от вооруженных провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации в подконтрольных им районах.

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