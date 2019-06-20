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Минобороны инвестирует более 18 млрд рублей в строительство инфраструктуры на Сахалине

Алексей Савелов
08:25 20.06.2019
В Южно-Сахалинске планируется возведение современного госпиталя, а также служебного жилья для военнослужащих.
Минобороны инвестирует более 18 млрд рублей в строительство инфраструктуры на Сахалине
© Фото: Konstantin Kokoshkin Global Look Press

Восемнадцать миллиардов рублей в ближайшие пять лет Минобороны РФ инвестирует в развитие инфраструктуры Сахалинской области. Об этом заявил замглавы военного ведомства Тимур Иванов. 

«В течение пяти лет мы планируем инвестировать более 18 млрд руб. Мы считаем, что этих денег вполне достаточно для создания необходимой инфраструктуры соответствующей самым высшим стандартам, предъявляемым к Вооруженным силам», - сказал он в ходе рабочей поездки в регион. 

Сообщается, что уже сегодня заложен первый камень в основание нового военного госпиталя, который будет отвечать самым современным технологическим требованиям. 

«Госпиталь будет отвечать самым современным требованиям. Общая площадь строительства около 30 тысяч квадратных метров. Первый этап планируем завершить уже через год. Свои двери откроет поликлиническое и инфекционное отделения, а в дальнейшем уже заработают все лаборатории и корпуса», - отметил Иванов.

Отмечается, что строительство госпиталя планируется завершить уже через год. 

Кроме того, по его словам, на острове будет возведено служебное жилье, а также новый культурно-досуговый центр.

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