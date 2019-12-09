Символ доблести и чести: 1-я армия ПВО-ПРО особого назначения ВКС обрела Знамя

«Воинские знамена всегда были святыми для каждого русского солдата. С ними шли в бой, их оберегали и спасали. Я от всей души поздравляю вас с вручением Знамени. Желаю вам быть достойными великих подвигов наших отцов и дедов, с честью нести высокое звание защитника Отечества», – отметил он.

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