Символ доблести и чести: 1-я армия ПВО-ПРО особого назначения ВКС обрела Знамя
1-я армия ПВО-ПРО особого назначения ВКС получила Знамя. Его вручил командующий войсками противовоздушной и противоракетной обороны, заместитель главкома ВКС Юрий Грехов.
«Воинские знамена всегда были святыми для каждого русского солдата. С ними шли в бой, их оберегали и спасали. Я от всей души поздравляю вас с вручением Знамени. Желаю вам быть достойными великих подвигов наших отцов и дедов, с честью нести высокое звание защитника Отечества», – отметил он.
Церемония состоялась в зале Победы Центрального музея Вооруженных Сил РФ в Москве. Знамя было передано командующему 1-й армией противовоздушной и противоракетной обороны (особого назначения) Воздушно-космических сил генерал-лейтенанту Андрею Демину.
В церемонии приняли участие представители руководящего состава ВКС и объединения, частей и соединений 1-й армии, ветераны войск ПВО и ПРО, юнармейцы.