Лазерные комплексы «Пересвет» установят на авиационном носителе

Наземный боевой лазерный комплекс «Пересвет», который относят к новейшему российскому стратегическому оружию, разместят на воздушном носителе.

«В ближайшие годы предусматривается его размещение на авиационном носителе», - сообщил заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко в интервью газете «Красная Звезда».

По его словам, ведутся работы по наращиванию мощности, мобильности и компактности комплекса «Пересвет», которые могут быть достигнуты за счет модульного принципа построения основных систем.

Что касается другого лазерного оружия, в 2020 году планируется завершить работы по созданию лазерного комплекса тактического назначения для уничтожения беспилотных летательных аппаратов.

Лазеры «Пересвет» относятся к новейшему российскому стратегическому оружию.

Принцип работы основан на засвечивании лазерным лучом оптических разведывательных систем, в том числе разведывательных спутников. Комплекс включает в себя саму лазерную установку и машины обеспечения, в том числе с источниками электроэнергии.

В 2018 году лазерные комплексы «Пересвет» заступили на опытно-боевое дежурство. В 2019 году было завершено развертывание лазерных установок «Пересвет», которые прикрывают маневры передвижных ракетных комплексов в позиционных районах пяти ракетных дивизий РВСН.