«Уровень доверия к армии, как никогда высок»: Цаликов об итогах 2019 года

Уровень доверия к российской армии в обществе как никогда высок и это должно служить главным показателем в подведении итогов уходящего года. Об этом в эфире «Звезды» заявил первый заместитель министра обороны РФ Руслан Цаликов.

«Работа проделана огромная. Эта работа получила оценки Верховного Главнокомандующего. Эта работа подтверждается теми оценками, которые дает наше российское общество своей армии. Уровень доверия к армии, как никогда высок. Он колеблется в районе 90%. И все это говорит о том, что многочисленный отряд военнослужащих, сотрудников Министерства обороны профессионально, грамотно, честно и, не побоюсь этого слова, самоотверженно выполняют свою работу», - заявил Цаликов.

Боевые возможности Вооруженных Сил РФ удалось повысить в 2019 году на 14%. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на расширенном заседании коллегии российского военного ведомства. Российская армия в текущем году получила более 6,5 тысяч единиц нового и модернизированного вооружения.