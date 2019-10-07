Подготовка экипажей к «Танковому биатлону» в Бурятии: лучшие моменты

В Бурятии проходит подготовка танкистов к отборочным этапам «Танкового биатлона». Действующие чемпионы прошлых соревнований механик-водитель старший сержант Иван Осеев и наводчик старшина Бато Цыдыпов обучают кандидатов на полигоне Бурдуны.

Победители охотно делятся секретами своего мастерства. В ходе тренировки участникам необходимо как можно быстрее пройти трассу, преодолевая препятствия, при этом необходимо метко отстреляться по целям.

Чемпионы-танкисты отрабатывают с участниками каждый элемент. Рассказывают, как правильно преодолевать препятствия с целью экономии времени, какие приемы направлены на слаженность работы экипажа от старта до финиша.

Напомним, в августе россияне первыми финишировали в конкурсе «Танковый биатлон - 2019». Наша команда прошла трассу на подмосковном полигоне Алабино за 1 час 33 минуты 20 секунд и установила новый рекорд скорости - 84 километра в час.

Вторым к финишу пришел танк Белоруссии. Он прошел трассу за 1 час 41 минуту 19 секунд. Третьей финишировала команда Казахстана (1 час 45 минут 51 секунда). Сборная Азербайджана завершила гонку четвертой (1 час 53 минуты 44 секунды).