Сквозь воду на БТР: лучшие кадры российско-белорусских учений в Бресте

Десантники из России и Белоруссии совершили марш-бросок и преодолели водную преграду на совместном тактическом учении в Бресте.

В рамках маневров сводному батальону было необходимо преодолеть реку и высадить на другом берегу передовые силы, чтобы они удерживали условного противника до подхода подкрепления. Форсировать водную преграду десантникам пришлось на БМД-4 и БТР-МДМ «Ракушка».

От России в маневрах участвуют более 350 военнослужащих и около 50 единиц техники, от Вооруженных сил Белоруссии - до 600 человек и около 200 единиц военной техники.