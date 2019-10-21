Ночной десант и боевые стрельбы: под Брестом стартовали российско-белорусские учения

На полигоне «Брестский» начались совместные российско-белорусские тактические учения Сил специальных операций ВС Белоруссии и Воздушно-десантных войск России.

По словам командующего Силами специальных операций генерал-майора Вадима Денисенко, перед участниками были поставлены наиболее сложные вопросы для отработки совместных действий в ночных условиях, а именно ведение разведывательно-боевых операций, преодоление водной преграды и десантирование.

В общей сложности в учениях принимают участие более 900 военнослужащих из двух стран, более 200 единиц военной техники и 4 самолета Ил-76МД военно-транспортной авиации. Из России на маневры приехали военнослужащие гвардейского парашютно-десантного полка из Рязани Тульского воздушно-десантного соединения. Впервые на территории Белоруссии они проведут стрельбы из вооружения новейшей боевой машины десанта БМД-4М.

После торжественной церемонии открытия российско-белорусских учений, десантники отправились к местам, где им предстоит выполнить поставленные задачи. Они приступят к отработке вопросов форсирования водной преграды и десантирования, а также проведения боевых стрельб в наступлении и обороне днем и ночью.