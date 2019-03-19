Главком ВМФ поздравил подводников с профессиональным праздником

Главнокомандующий Военно-Морским Флотом адмирал Владимир Королев поздравил личный состав Подводных сил с профессиональным праздником - Днем моряка-подводника. Об этом «Звезде» сообщили в Департаменте информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ.

«19 марта 2019 года Российская Федерация и ее Военно-Морской Флот отмечают 113 годовщину со дня образования Подводных сил. В этот день Россия чествует тех, для кого подводный флот стал судьбой, кто привык жить по законам подводного братства, кто утверждал славные традиции подплава и тех, кто с честью приумножает их в своей служебной деятельности ныне. История подводных сил Военно-Морского Флота богата событиями и славными именами. За годы Великой Отечественной войны подводники совершили более 1200 боевых походов. Итогом их боевой деятельности было потопление более 100 боевых кораблей и 300 транспортов противника. Свыше шести тысяч подводников было награждено орденами и медалями, из них 21 подводник удостоились звания Героя Советского Союза», - отметил Королев.

В настоящее время руководством государства, Минобороны РФ и Главным командованием ВМФ придается огромное значение вопросам строительства и развития подводного флота.

Сегодня Подводные силы ВМФ находятся в активной фазе развития. Развернуто серийное строительство неатомных подводных лодок проектов 636.3 и 677, а также атомных подводных лодок проектов «Борей» и «Ясень». Эти лодки составят основу Подводных сил и отвечают самым современным требованиям к таким качествам, как скрытность, маневренность и вооруженность.

«Фундаментальные научные основы военно-морского искусства уже включают в себя опыт боевого применения неатомных подводных лодок ВМФ России для уничтожения террористов на территории Сирийской Арабской Республики, практический опыт межфлотских переходов атомных подводных лодок через Арктическую зону с выполнением целого ряда задач», - подчеркнул Королев.

В Военно-Морском Флоте России создана уникальная передовая система подготовки экипажей подводных лодок к эксплуатации новой техники и вооружения.

Сегодня российские подводники настойчиво совершенствуют боевое мастерство и морскую выучку, хранят преданность флоту, верность Андреевскому флагу и любовь к морю, надежно обеспечивают защиту океанских глубин Отчизны.