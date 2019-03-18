В ВКС РФ заявили о 100% обеспеченности авиационной техникой

За последние шесть лет уровень исправности авиационной техники в России увеличился более чем вдвое. Об этом заявил заместитель главнокомандующего Воздушно-космическими силами России генерал-лейтенант Сергей Дронов.

Он отметил, что на данный момент получено более 1000 единиц модернизированной техники. Четыре авиационных полка и две эскадрильи перевооружены на новые типы воздушных судов: самолеты Су-34, Су-35С, Су-30СМ, а также боевые вертолеты Ка-52.

Каждый год в части дальней авиации поставляются модернизированные самолеты Ту-160 и 95-МС.

Дронов добавил, что в этом году обеспеченность Воздушно-космических сил страны основными образцами вооружения, военной и специальной техники поддерживается на уровне 100 процентов, а доля современных образцов превышает 74 процента.

«Что касается укомплектованности летным составом авиационных частей ВКС, то хочу подчеркнуть, что в настоящий момент она составляет более 90 процентов», - подчеркнул генерал-лейтенант.

Он также упомянул, что большинство летчиков оперативно-тактической и армейской авиации имеют опыт выполнения боевых задач в Сирии.

Новое поколение молодых специалистов, по словам Дронова, следует ждать из Краснодарского училища летчиков, Военно-воздушной академии и ее филиалов, которые готовят выпуски пилотов армейской авиации и штурманов.